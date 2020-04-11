Академик Виктор Малеев: В мире пока нет 100% эффективного препарата от COVID-19





Ведущий специалист столичной инфекционной больницы напомнил, что ученые всего мира тестируют различные препараты, но ни один из них не показал эффективность на 100%. Ранее российские ученые сообщили о том, что против коронавируса можно применять «Мефлохин», блокирующий развитие цитопатического действия опасного вируса.Вспышка нового коронавируса была объявлена пандемией 11 марта этого года. Согласно последним статистическим данным, которые публикует ВОЗ, на планете COVID-19 заразились 1,5 миллиона человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни почти 93 тысяч жителей Земли, сообщают РИА Новости.