Академик Виктор Малеев: В мире пока нет 100% эффективного препарата от COVID-19
По словам академика Виктора Малеева, в мире пока нет препарата от COVID-19, который был бы на 100% эффективным. Как отметил медик, сейчас для лечения коронавирусной инфекции врачи используется комбинацию лекарственных препаратов.
Ведущий специалист столичной инфекционной больницы напомнил, что ученые всего мира тестируют различные препараты, но ни один из них не показал эффективность на 100%. Ранее российские ученые сообщили о том, что против коронавируса можно применять «Мефлохин», блокирующий развитие цитопатического действия опасного вируса.
Вспышка нового коронавируса была объявлена пандемией 11 марта этого года. Согласно последним статистическим данным, которые публикует ВОЗ, на планете COVID-19 заразились 1,5 миллиона человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни почти 93 тысяч жителей Земли, сообщают РИА Новости.
Ведущий специалист столичной инфекционной больницы напомнил, что ученые всего мира тестируют различные препараты, но ни один из них не показал эффективность на 100%. Ранее российские ученые сообщили о том, что против коронавируса можно применять «Мефлохин», блокирующий развитие цитопатического действия опасного вируса.
Вспышка нового коронавируса была объявлена пандемией 11 марта этого года. Согласно последним статистическим данным, которые публикует ВОЗ, на планете COVID-19 заразились 1,5 миллиона человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни почти 93 тысяч жителей Земли, сообщают РИА Новости.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:21