«Биатлон ты уже развалил!»: Валерий Баринов ответил Дмитрию Губерниеву на критику Юрия Сёмина





Некоторое время назад народный артист нелестно выразился в сторону наставника «железнодорожников», поддержавшего участников после отказа урезать жалованье. По словам Валерия Баринова, спортивный комментатор не разбирается в футболе и «лезть» ему туда не следует. Также актер отметил, что эксперт не мог отличить хавбека от полузащитника. Как заявил знаменитость, «для моськи Губерниев слишком большой».Ранее Юрий Сёмин заступился за футболистов, изначально отказавшихся от снижения заработной платы. Губерниев назвал подобное поведение позорищем, после чего обвинил специалиста в создании конфликта между членами команды и клубом.