АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

«Биатлон ты уже развалил!»: Валерий Баринов ответил Дмитрию Губерниеву на критику Юрия Сёмина

Актер Валерий Баринов резко ответил Дмитрию Губерниеву по поводу критики тренера Юрия Сёмина. Последний ранее прокомментировал вопрос сокращения зарплат игроков «Локомотива» из-за вспышки коронавируса.
«Биатлон ты уже развалил!»: Валерий Баринов ответил Дмитрию Губерниеву на критику Юрия Сёмина

Некоторое время назад народный артист нелестно выразился в сторону наставника «железнодорожников», поддержавшего участников после отказа урезать жалованье. По словам Валерия Баринова, спортивный комментатор не разбирается в футболе и «лезть» ему туда не следует. Также актер отметил, что эксперт не мог отличить хавбека от полузащитника. Как заявил знаменитость, «для моськи Губерниев слишком большой».

Ранее Юрий Сёмин заступился за футболистов, изначально отказавшихся от снижения заработной платы. Губерниев назвал подобное поведение позорищем, после чего обвинил специалиста в создании конфликта между членами команды и клубом.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-защитник сборной России Миронов назвал сильные качества…
«Я не буду доступен для связи»: Лев Лещенко решил уйти на 10-дневный…
Консоль Nintendo Switch запрещается дезинфицировать…
Иван Охлобыстин опроверг наличие у его дочери Анфисы…
Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендует отложить процедуру ЭКО из-за…
Сын сыгравшего в фильме “Летят журавли” актера Николая Сморчкова запил и впал в депрессию после смерти…
Составлен ТОП-3 российских авто с заграничными…
Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин за…
«Россия может пойти по сценарию Италии»: Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при…
Андрей Продеус оценил эффективность пластиковых масок для защиты от…
Ляйсан Утяшева сбросила 7 килограммов благодаря простой…
Андрей Воробьев подписал постановление об усиленных ограничениях на время карантина в Московской…
Юрист Асия Мухамедшина предупредила об ответственности за нарушение пропускного режима в…
Эксперт рассказала об этике при онлайн-заказах во время…
«Биатлон ты уже развалил!»: Валерий Баринов ответил Дмитрию Губерниеву на критику Юрия…
Академик Виктор Малеев: В мире пока нет 100% эффективного препарата от…
Вера Брежнева о Константине Меладзе: «Муж хочет быть со мной 24 часа в…
Аналитик ФНЭБ объяснил важность сделки ОПЕК+ для рынка…
«Осталась бы инвалидом»: Заразившаяся коронавирусом Янина Бугрова пожаловалась на…
Неизвестный смартфон OPPO с поддержкой 5G замечен на сайте…
Оксана Самойлова оказалась в больнице с новорожденным сыном…
Алексей Пушков назвал опасности преждевременной отмены…
Анна Семенович во время пандемии принимает ванну с…
ДИТ Москвы рассказал о правилах получения пропуска на…
Дарья Пынзарь устроила барбекю на балконе во время…
Дерматолог Людмила Смирнова рассказала о главной опасности частого мытья рук и использования…
Ясновидящая Галина Янко о заявлениях Иосифа Пригожина о трудностях в семейной жизни: "Эту пару ждет счастливое…
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022…
Просмотреть все новости