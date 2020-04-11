Аналитик ФНЭБ объяснил важность сделки ОПЕК+ для рынка нефти

«О коллапсе на нефтяном рынке многие начнут говорить уже в ближайшие несколько месяцев. Если сейчас не начать действовать, то страны сами будут вынуждены остановить производство. Нефть будет просто негде хранить. Соглашение по сокращению добычи необходимо обсудить и подписать в ближайшее время. Ситуация на рынке сразу после заключения сделки начнет стабилизироваться», - отметил Юшков.





Аналитик пояснил, что не только отмена сделки ОПЕК+ стала причиной сокращения объемов добычи нефти. На фоне пандемии коронавируса многие страны также сократили покупки энергоносителей. Китай, который смог справиться с эпидемией первым, постепенно выходит из ограничительных рамок. Европе для этого понадобится немного больше времени.Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что участники ОПЕК+ смогли достигнуть определенных договоренностей. В ближайшее время общий объем добычи нефти должен быть сокращен до 10 миллионов баррелей за 24 часа.