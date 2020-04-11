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Вера Брежнева о Константине Меладзе: «Муж хочет быть со мной 24 часа в сутки»

Во время YouTube-шоу одной из радиостанций Вера Брежнева рассказала о том, как походит ее самоизоляция. По словам певицы, ее муж Константин Меладзе невероятно счастлив, так как он всегда хочет быть с ней 24 часа в сутки.
Вера Брежнева о Константине Меладзе: «Муж хочет быть со мной 24 часа в сутки»

У Веры Брежневой во время карантина не возникает конфликтов с близкими людьми. Они наслаждаются обществом друг друга. Как отметила певица, между ней и композитором «страсть», так как у них союз «грузина и украинки». Кроме этого, даже на самоизоляции супруги постоянно заняты своими делами, поэтому успевают соскучиться. Константин Меладзе работает на верхнем этаже в своей студии, дочь Сара – занимается онлайн, а артистка проводит прямые эфиры с подписчиками, тренируется, убирается. В результате семья встречается во время обеда, как будто полдня никто не виделся.

Супруга известного композитора призналась, что сначала новость о длительном карантине привела ее к депрессии. Накануне самоизоляции она вернулась с тура по США. Сначала Вера Брежнева отдыхала и отсыпалась после перелетов и гастролей. На вторую неделю карантина звезда начала осознавать, что все изменилось. Это был сложный период, поэтому ей пришлось свыкнуться с новой ролью. Сейчас певица наслаждается карантином, как отпуском.

В минувшем году в Сети часто появлялась информация о том, что у Константина Меладзе роман с участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег. К таким выводам журналисты пришли из-за того, что Вера Брежнева перестала публиковать совместные снимки с мужем. 38-летняя супруга композитора с иронией относится к этим слухам.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:14

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