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Оксана Самойлова оказалась в больнице с новорожденным сыном Давидом

Оксана Самойлова оказалась в клинике вместе с новорожденным сыном Давидом. Модель опубликовала новое видео больничного коридора в Stories в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Оксана Самойлова держит на руках своего сына Давида, сидя в больничном коридоре. Модель надела маску и бахилы, поэтому многие подписчики сошлись во мнении, что она находится именно в клинике. При этом супруга Джигана не раскрыла подробности произошедшего, а также не прокомментировала слухи о визите к врачу. Однако она рассказала, как проводит время на самоизоляции. Оказалось, что модель вместе с детьми целый день “ничего не делает”, но изредка убирается, готовит, а также ест и спит.
Оксана Самойлова оказалась в больнице с новорожденным сыном Давидом

Поклонники модели в социальных сетях выразили мнение, что Оксана Самойлова вместе с сыном отправились к Джигану, который, согласно слухам, находится в рехабе. При этом фолловеры исключают вероятность того, что ситуация критическая, поскольку в таком случае модель не стала бы публиковать новые посты в Instagram.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:46

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