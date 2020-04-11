«Осталась бы инвалидом»: Заразившаяся коронавирусом Янина Бугрова пожаловалась на врачей

По словам знаменитости, сначала медики уговаривали ее остаться на домашнем лечении. Оказалось, у Янины Бугровой диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, в связи с чем она выразила «благодарность» тому доктору, который советовал звезде сериала «Счастливы вместе» не ложиться в больницу. Как отметила артистка, если бы она не настояла на обратном, то в результате могла бы остаться инвалидом или просто умереть.При обращении к фолловерам Бугрова попросила их обращать внимание на свое самочувствие и при возникновении сомнений требовать госпитализации. В случае актрисы поначалу не было резких признаков коронавируса, однако затем болезнь начала быстро развиваться. При ухудшении самочувствия артистка порекомендовала обращаться к врачу.