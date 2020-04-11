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Неизвестный смартфон OPPO с поддержкой 5G замечен на сайте регулятора

В базе данных китайского регулятора TENAA замечен новый неизвестный смартфон от компании OPPO. Устройство под кодовым названием PDKM00 располагает флагманскими характеристиками.
Неизвестный смартфон OPPO с поддержкой 5G замечен на сайте регулятора

По информации сайта регулятора, смартфон должен получить дисплей на 6,5 дюйма с разрешением Full HD+. Также упоминается о поддержке сетей пятого поколения. Информация о процессоре и оперативной памяти смартфона от OPPO пока отсутствует. Судя по нынешней флагманской линейке, прибор будет иметь не менее 12 гигабайт ОЗУ.

В данных от TENAA также говорится об аккумуляторе на 3,8 тысячи миллиампер часов, что в нынешних реалиях рынка мобильных устройств относительно мало. Также компания планирует использовать модификацию слота для SIM-карт стандарта Dual SIM Dual Standby. Это означает, что смартфон будет функционировать в сетях сразу двух операторов, но сохранит возможность подключения дополнительной флеш-памяти.

Ранее инсайдеры в OPPO сообщали, что почти вся новая линейка будет работать на основе процессоров Snapdragon 765G, устанавливаемых с модемами X52 5G. Бюджетные устройства получат чипы MediaTek, но их модели не уточняются. Известно и о применении оболочки операционной системы ColorOS на основе Android 10. Другие технические характеристики будущего смартфона пока отсутствуют.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:53

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