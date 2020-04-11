Неизвестный смартфон OPPO с поддержкой 5G замечен на сайте регулятора





По информации сайта регулятора, смартфон должен получить дисплей на 6,5 дюйма с разрешением Full HD+. Также упоминается о поддержке сетей пятого поколения. Информация о процессоре и оперативной памяти смартфона от OPPO пока отсутствует. Судя по нынешней флагманской линейке, прибор будет иметь не менее 12 гигабайт ОЗУ.В данных от TENAA также говорится об аккумуляторе на 3,8 тысячи миллиампер часов, что в нынешних реалиях рынка мобильных устройств относительно мало. Также компания планирует использовать модификацию слота для SIM-карт стандарта Dual SIM Dual Standby. Это означает, что смартфон будет функционировать в сетях сразу двух операторов, но сохранит возможность подключения дополнительной флеш-памяти.Ранее инсайдеры в OPPO сообщали, что почти вся новая линейка будет работать на основе процессоров Snapdragon 765G, устанавливаемых с модемами X52 5G. Бюджетные устройства получат чипы MediaTek, но их модели не уточняются. Известно и о применении оболочки операционной системы ColorOS на основе Android 10. Другие технические характеристики будущего смартфона пока отсутствуют.