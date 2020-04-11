Алексей Пушков назвал опасности преждевременной отмены карантина
Алексей Пушков назвал опасности преждевременной отмены карантина в европейских странах. Об этом сенатор высказался в новой публикации в собственном аккаунте в Twitter.
Сенатор напомнил, что до окончания пандемии еще далеко, несмотря на улучшение в Италии, Испании и Франции. Алексей Пушков считает, что в странах Европы может возникнуть новая волна распространения коронавируса, если карантинные меры снять не вовремя. Депутат призвал перенимать опыт европейских государств, а также фиксировать их верные шаги и ошибки.
Тенденцию к снижению темпов распространения COVID-19 10 апреля подтвердил глава ISS Сильвио Брузаферро. На протяжении недели фиксируется уменьшение пациентов в палатах интенсивной терапии. Занимающий пост премьера Италии Джузеппе Конте продлил карантинные меры до 3 мая, а в Испании ограничительные меры будут действовать до 26 апреля. Во Франции режим самоизоляции введен до 15 апреля, но власти не исключают возможность продления.
Сенатор напомнил, что до окончания пандемии еще далеко, несмотря на улучшение в Италии, Испании и Франции. Алексей Пушков считает, что в странах Европы может возникнуть новая волна распространения коронавируса, если карантинные меры снять не вовремя. Депутат призвал перенимать опыт европейских государств, а также фиксировать их верные шаги и ошибки.
Тенденцию к снижению темпов распространения COVID-19 10 апреля подтвердил глава ISS Сильвио Брузаферро. На протяжении недели фиксируется уменьшение пациентов в палатах интенсивной терапии. Занимающий пост премьера Италии Джузеппе Конте продлил карантинные меры до 3 мая, а в Испании ограничительные меры будут действовать до 26 апреля. Во Франции режим самоизоляции введен до 15 апреля, но власти не исключают возможность продления.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:39