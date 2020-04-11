Алексей Пушков назвал опасности преждевременной отмены карантина





Сенатор напомнил, что до окончания пандемии еще далеко, несмотря на улучшение в Италии, Испании и Франции. Алексей Пушков считает, что в странах Европы может возникнуть новая волна распространения коронавируса, если карантинные меры снять не вовремя. Депутат призвал перенимать опыт европейских государств, а также фиксировать их верные шаги и ошибки.Тенденцию к снижению темпов распространения COVID-19 10 апреля подтвердил глава ISS Сильвио Брузаферро. На протяжении недели фиксируется уменьшение пациентов в палатах интенсивной терапии. Занимающий пост премьера Италии Джузеппе Конте продлил карантинные меры до 3 мая, а в Испании ограничительные меры будут действовать до 26 апреля. Во Франции режим самоизоляции введен до 15 апреля, но власти не исключают возможность продления.