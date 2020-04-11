Анна Семенович во время пандемии принимает ванну с содой

По словам Анны Семенович, после каждого выхода на улицу она делает полную дезинфекцию. 40-летняя артистка набирает ванну и добавляет все вышеперечисленные средства. Многие пользователи микроблога поддержали певицу и написали о своих методах профилактики коронавирусной инфекции. Некоторые также принимают душ по возвращению домой, а также парятся в бане с эвкалиптовым или пихтовым маслом. Но нашлись и комментаторы, которые назвали меры Анны Семенович «сумасшествием». Также подписчики возмутились, что певица опубликовала видео, на котором она запечатлена лежащей в ванной.Специалисты рекомендуют россиянам во время карантина не покидать жилье без необходимости. Однако, если нужно выйти на улицу, то не следует забывать о дистанции, носить перчатки и маску. После возвращения домой обувь можно оставить на полотенце, пропитанном раствором с хлора, одежду отправить в стирку, тщательно вымыть руки и лицо.