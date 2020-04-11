ДИТ Москвы рассказал о правилах получения пропуска на передвижения
Департамент информационных технологий Москвы прокомментировал возможность получения пропуска на передвижение в условиях карантина. Для этого необходимо принять правовые акты, которые будут регулировать выдачу таких справок.
Разработка правовых норм по выдаче пропусков и разрешений на передвижение обусловлена решением Сергея Собянина с 13 апреля ужесточить правила карантина. По слова мэра Москвы, соответствующие меры позволят сдержать динамику заражения коронавирусом и снизить количество новых больных в суточном выражении.
По данным издания «ПолитЭксперт», появилась информация о восьми новых смертях от COVID-19 в Москве. Умершие находились в возрасте от 39 до 84 лет. Также известно, что у их всех вместе с коронавирусом были диагностированы другие сопутствующие заболевания.
«Власти Москвы собираются в ближайшее время проработать правовые нормы получения справок. Приобретение и применение документов дадут возможность систематизировать передвижение граждан в условиях карантина. Соответствующие нормативные акты должны быть составлены и введены в эксплуатацию до 13 апреля», - рассказали представители ДИТ Москвы.
Разработка правовых норм по выдаче пропусков и разрешений на передвижение обусловлена решением Сергея Собянина с 13 апреля ужесточить правила карантина. По слова мэра Москвы, соответствующие меры позволят сдержать динамику заражения коронавирусом и снизить количество новых больных в суточном выражении.
По данным издания «ПолитЭксперт», появилась информация о восьми новых смертях от COVID-19 в Москве. Умершие находились в возрасте от 39 до 84 лет. Также известно, что у их всех вместе с коронавирусом были диагностированы другие сопутствующие заболевания.
Общество / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:25