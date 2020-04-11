Дарья Пынзарь устроила барбекю на балконе во время карантина

Семейство решило приготовить рыбу на мангале. Судя по всему, Дарья Пынзарь захотела разнообразить жизнь в период самоизоляции и выйти на свежий воздух вместо использования духовки. Мангал она с мужем Сергеем расположила на балконе. Не все могут позволить себе подобную роскошь, также погода сейчас довольно изменчивая. Тем не менее пара проживает в Турции, куда переехала пару лет назад, выбрав для жизни Аланью. Сейчас там довольно тепло, так как экс-участница реалити-шоу запечатлена на фото в коротких шортах и футболке.Пынзарь на карантине отдыхает под солнечными лучами, делясь с поклонниками хорошим настроением в Instagram. Скорее всего, большую часть своего времени она проводит на балконе. В подписи к недавнему посту знаменитость призвала аудиторию наслаждаться каждым моментом.