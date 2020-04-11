АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Дарья Пынзарь устроила барбекю на балконе во время карантина

Дарья Пынзарь наслаждается времяпровождением на карантине, о чем свидетельствует недавнее барбекю на балконе. Таким образом звезда «Дома-2» пытается найти положительные стороны в сложившейся ситуации.
Дарья Пынзарь устроила барбекю на балконе во время карантина

Семейство решило приготовить рыбу на мангале. Судя по всему, Дарья Пынзарь захотела разнообразить жизнь в период самоизоляции и выйти на свежий воздух вместо использования духовки. Мангал она с мужем Сергеем расположила на балконе. Не все могут позволить себе подобную роскошь, также погода сейчас довольно изменчивая. Тем не менее пара проживает в Турции, куда переехала пару лет назад, выбрав для жизни Аланью. Сейчас там довольно тепло, так как экс-участница реалити-шоу запечатлена на фото в коротких шортах и футболке.

Пынзарь на карантине отдыхает под солнечными лучами, делясь с поклонниками хорошим настроением в Instagram. Скорее всего, большую часть своего времени она проводит на балконе. В подписи к недавнему посту знаменитость призвала аудиторию наслаждаться каждым моментом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Неизвестный смартфон OPPO с поддержкой 5G замечен на сайте…
Оксана Самойлова оказалась в больнице с новорожденным сыном…
Алексей Пушков назвал опасности преждевременной отмены…
Анна Семенович во время пандемии принимает ванну с…
ДИТ Москвы рассказал о правилах получения пропуска на…
Дарья Пынзарь устроила барбекю на балконе во время…
Дерматолог Людмила Смирнова рассказала о главной опасности частого мытья рук и использования…
Ясновидящая Галина Янко о заявлениях Иосифа Пригожина о трудностях в семейной жизни: "Эту пару ждет счастливое…
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022…
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
«За ангела замуж выходила?»: Настасья Самбурская обвинила Агату Муцениеце в пиаре на фоне…
Ученые рассказали, чем отличается холодный и горячий…
«Дальнейшие решения нужно принимать с «холодной головой»: Жорин прокомментировал заявление Муцениеце об избиении…
Ученые: Частое потребление зеленого чая может снижать…
Специалисты DxOMark назвали Huawei P40 Pro лучшим смартфоном для…
Анастасия и Юлиан разводятся спустя год после…
Сыгравший Рона Уизли в «Гарри Поттере» Руперт Гринт впервые станет…
Академик Виктор Малеев озвучил наиболее оптимистичный прогноз завершения пандемии в…
Французские археологи нашли в Галлии датируемую I веком флягу легионера со странным…
Дизайнер создал изображения автомобилей в стиле…
Поклонники заподозрили недавно родившую Анастасию Костенко в новой…
В СССР изобрели «вечный двигатель» ГАЗ…
Астронавт Максим Сураев допустил возникновение “звездных войн” между странами в…
Рогозин: «Международные проекты «Роскосмоса» заморозили из-за…
«Я устал»: У Узерцовой и Подобрея проявились проблемы в…
Ученые выяснили, кому из курильщиков будет легче избавиться от пагубной…
Православные верующие отмечают Лазареву субботу: История, традиции и запреты…
«Да что ж вы такие тупые»: Нарусова отругала Собчак за слухи о наличии у нее…
Просмотреть все новости