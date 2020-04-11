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Ясновидящая Галина Янко о заявлениях Иосифа Пригожина о трудностях в семейной жизни: "Эту пару ждет счастливое будущее"

В недавнем интервью продюсер Иосиф Пригожин удивил своих поклонников заявлением, что у него с Валерией начались трудности в семейной жизни. Ясновидящая Галина Янко прокомментировала эти слова и предрекла звездной паре счастливое будущее.
Ясновидящая Галина Янко о заявлениях Иосифа Пригожина о трудностях в семейной жизни: "Эту пару ждет счастливое будущее"

Иосифу Пригожину и его супруге, которые привыкли к насыщенным графикам работы, очень трудно находиться на самоизоляции. Продюсер сказал журналистам, что из-за коронавируса они могут разойтись. Но таролог Галина Янко уверяет, что развод этой паре не грозит. Между Валерией и продюсером настоящие чувства, а их брак – «заключен на небесах». Трудности и ссоры в семье временные, так как они оба достаточно суетливые и неспокойные люди. Им иногда сложно быть вместе, но и порознь существовать эти люди не смогут. Иосиф Пригожин и певица нуждаются в личном пространстве, поэтому хорошо, что у них просторный дом и можно разойтись по комнатам.

По словам Галины Янко, эта пара будет вместе до конца дней. Кроме этого, Валерия и Иосиф Пригожин обвенчаются. Также ясновидящая предсказала, что семью ждет пополнение. У продюсера и певицы появится внук, поэтому все прежние мелкие ссоры отойдут на задний план.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:03

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