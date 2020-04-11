Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году





В ходе пробного пуска ракета пролетела примерно 500 метров и добралась до цели на Северном Урале, расположенной на суше. В Минобороны сообщили, что снаряд прошел почти все запланированные испытания, ввиду чего взятие на вооружение в течение двух лет должно состояться согласно составленной и утвержденной программе.Ракеты «Циркон» способны поражать не только береговые мишени, но и морские щиты, разработанные для создания имитации судов на воде. В следующем году Минобороны планирует провести дополнительные испытания снарядов, которые будут запускать с подлодок «Ясень». Запуски произведут как из-под воды, так и с наводного положения.Испытания нового комплекса «Циркон» уже прошли на субмарине «Северодвинск». Изначально планировалось, что запуск ракет будет произведен и с подлодки класса «Казань», но по неизвестным причинам его отложили. Официальные комментарии от Минобороны по поводу изменения плана пока отсутствуют. До 2022 года все запуски ракет в рамках проверки их боеспособности должны все же провести.