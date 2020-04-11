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Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
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Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии коронавируса

На фоне борьбы с коронавирусом медики напомнили о важности тщательной очистки некоторых вещей, которые могут накапливать бактерии. речь идет о предметах для нанесения макияжа и поверхностей в ванной комнате. Желательно дезинфицировать их ежедневно, чтобы снизить риск развития болезней.

Каждый день люди взаимодействуют с посудой и предметами личной гигиены, которые нужно тщательно вымывать. Социальные опросы показывают, что люди моют последние чрезвычайно редко или никогда, что медики советуют исправить ради собственного здоровья. Во время распространения коронавируса это вдвойне важно. В частности, щетки и губки, которые часто соприкасаются с кожей на лице и теле, нужно дезинфицировать в горячей воде с мылом.

Эксперты напоминают, что вирус нового типа может выживать в воздухе до трех часов, а на поверхностях это время увеличивается до трех дней. Особенно комфортной средой для их жизнедеятельности стал пластик и нержавеющая сталь. Предыдущие типы коронавируса выживали на пластике до девяти дней. В группу риска попали зубная щетка, кухонная губка и тряпка для уборки, а также кисти и спонжи для нанесения макияжа.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:47

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