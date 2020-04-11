Дерматолог Людмила Смирнова рассказала о главной опасности частого мытья рук и использования антисептиков





Пользоваться антисептиком разрешается лишь дважды в день и только в том случае, если человек находится в общественном месте. Согласно рекомендациям ВОЗ, защитные маски следует использовать пациентам с коронавирусом, а также тем, кто с такими лицами контактирует. Однако их эффективность можно заметить только в сочетании с осуществляемым на регулярной основе мытьем рук. Оставаясь дома, достаточно мыть руки 4-6 раз в течение дня, используя детское мыло. Следует помнить, что все антисептики пересушивают кожу, поэтому ими не следует пользоваться без необходимости. Если кожа сильно сухая, ее следует обрабатывать кремами с пантенолом или ромашкой, которые создают защитную пленку.Эксперты подтвердили, что с 23 марта по 2 апреля продажа кремов для рук в России увеличилась почти на 40%, а доход с реализации антисептиков возрос в 3,4 раза.