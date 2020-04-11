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Дерматолог Людмила Смирнова рассказала о главной опасности частого мытья рук и использования антисептиков

Дерматолог Людмила Смирнова, представляющая Первый МГМУ им. Сеченова, назвала главную опасность частого мытья рук с мылом и использования антисептика. Эксперт также рассказала, как правильно соблюдать гигиену без последствий для здоровья.

Пользоваться антисептиком разрешается лишь дважды в день и только в том случае, если человек находится в общественном месте. Согласно рекомендациям ВОЗ, защитные маски следует использовать пациентам с коронавирусом, а также тем, кто с такими лицами контактирует. Однако их эффективность можно заметить только в сочетании с осуществляемым на регулярной основе мытьем рук. Оставаясь дома, достаточно мыть руки 4-6 раз в течение дня, используя детское мыло. Следует помнить, что все антисептики пересушивают кожу, поэтому ими не следует пользоваться без необходимости. Если кожа сильно сухая, ее следует обрабатывать кремами с пантенолом или ромашкой, которые создают защитную пленку.

Эксперты подтвердили, что с 23 марта по 2 апреля продажа кремов для рук в России увеличилась почти на 40%, а доход с реализации антисептиков возрос в 3,4 раза.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:10

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