«За ангела замуж выходила?»: Настасья Самбурская обвинила Агату Муцениеце в пиаре на фоне развода





Знаменитость опубликовала в Instagram гневную публикацию, где высказала свое мнение относительно поведения артистов, которые переживают непростые времена. Настасья Самбурская призвала их улаживать все формальности по поводу развода и начинать работать. По мнению звезды сериала «Универ», в последнее время у расторгающих брак пар есть одна похожая черта – выносить конфликты и неурядицы на всеобщее обозрение, как в случае с Агатой Муцениеце. Как отметила певица, супруга Павла Прилучного специально рассказывает своим поклонникам подробности брачной жизни с мужем, чтобы дороже продавать рекламу. Исполнительница добавила, что актриса занимается пиаром. Вместе с тем Самбурская иронично посетовала на то, что во время своего развода с супругом она не стала публично рассказывать подробности этого процесса.На днях Муцениеце разместила в блоге матери видеообращение, в котором пожаловалась на рукоприкладство со стороны избранника. Актриса со слезами на глазах назвала поведение Прилучного неадекватным и заявила, что он выгнал ее из дома вместе с детьми. Артистка добавила, что не планировала распространяться о данном инциденте, но только так она может защитить себя и наследников.