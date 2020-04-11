Ученые рассказали, чем отличается холодный и горячий кофе





В процессе проведения исследования ученым пришлось сварить десятки кружек кофе. Сотрудники университета хотели вывести формулу «идеального» напитка, ведь длительное время кофеманы не могут прийти к единой версии. Большинство любителей кофе убеждены в том, что с помощью кофемолки зерна нужно размолоть в гомогенную и однородную смесь. Относительно температуры воды, то она должна немного не дойти момента кипения.Физики подошли к этому вопросу с научной точки зрения и провели эксперимент. Оказалось, что холодный и горячий кофе имел одинаковый pH, как и «обжаренность». Ученые развеяли миф, что кофе, приготовленный «на холодную», не такой кислый. Горячая заварка больше насыщена антиоксидантами и в ней больше определенных кислот.