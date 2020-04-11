АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Ученые рассказали, чем отличается холодный и горячий кофе

Ученые, которые работают в Университете Томаса Джефферсона, рассказали, чем отличается горячий классически кофе от напитка, завариваемого «на холодную». Физики изучили химический состав и качественные отличия ароматной жидкости, приготовленной с помощью различных методик.
Ученые рассказали, чем отличается холодный и горячий кофе

В процессе проведения исследования ученым пришлось сварить десятки кружек кофе. Сотрудники университета хотели вывести формулу «идеального» напитка, ведь длительное время кофеманы не могут прийти к единой версии. Большинство любителей кофе убеждены в том, что с помощью кофемолки зерна нужно размолоть в гомогенную и однородную смесь. Относительно температуры воды, то она должна немного не дойти момента кипения.

Физики подошли к этому вопросу с научной точки зрения и провели эксперимент. Оказалось, что холодный и горячий кофе имел одинаковый pH, как и «обжаренность». Ученые развеяли миф, что кофе, приготовленный «на холодную», не такой кислый. Горячая заварка больше насыщена антиоксидантами и в ней больше определенных кислот.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Неизвестный смартфон OPPO с поддержкой 5G замечен на сайте…
Оксана Самойлова оказалась в больнице с новорожденным сыном…
Алексей Пушков назвал опасности преждевременной отмены…
Анна Семенович во время пандемии принимает ванну с…
ДИТ Москвы рассказал о правилах получения пропуска на…
Дарья Пынзарь устроила барбекю на балконе во время…
Дерматолог Людмила Смирнова рассказала о главной опасности частого мытья рук и использования…
Ясновидящая Галина Янко о заявлениях Иосифа Пригожина о трудностях в семейной жизни: "Эту пару ждет счастливое…
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022…
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
«За ангела замуж выходила?»: Настасья Самбурская обвинила Агату Муцениеце в пиаре на фоне…
Ученые рассказали, чем отличается холодный и горячий…
«Дальнейшие решения нужно принимать с «холодной головой»: Жорин прокомментировал заявление Муцениеце об избиении…
Ученые: Частое потребление зеленого чая может снижать…
Специалисты DxOMark назвали Huawei P40 Pro лучшим смартфоном для…
Анастасия и Юлиан разводятся спустя год после…
Сыгравший Рона Уизли в «Гарри Поттере» Руперт Гринт впервые станет…
Академик Виктор Малеев озвучил наиболее оптимистичный прогноз завершения пандемии в…
Французские археологи нашли в Галлии датируемую I веком флягу легионера со странным…
Дизайнер создал изображения автомобилей в стиле…
Поклонники заподозрили недавно родившую Анастасию Костенко в новой…
В СССР изобрели «вечный двигатель» ГАЗ…
Астронавт Максим Сураев допустил возникновение “звездных войн” между странами в…
Рогозин: «Международные проекты «Роскосмоса» заморозили из-за…
«Я устал»: У Узерцовой и Подобрея проявились проблемы в…
Ученые выяснили, кому из курильщиков будет легче избавиться от пагубной…
Православные верующие отмечают Лазареву субботу: История, традиции и запреты…
«Да что ж вы такие тупые»: Нарусова отругала Собчак за слухи о наличии у нее…
Просмотреть все новости