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«Дальнейшие решения нужно принимать с «холодной головой»: Жорин прокомментировал заявление Муцениеце об избиении Прилучным

Сергей Жорин, который является известным звездным адвокатом, прокомментировал недавнее заявление Агаты Муцениеце об избиении актером Павлом Прилучным. Юрист дал четкие рекомендации по поводу ситуации, когда женщина сталкивается с бытовым насилием.
«Дальнейшие решения нужно принимать с «холодной головой»: Жорин прокомментировал заявление Муцениеце об избиении Прилучным

В интервью Сергей Жорин отметил, что такое поведение мужчины является неприемлемым, но принимать дальнейшие решения нужно исключительно с «холодной головой». Необходим объективный взгляд на происходящее. В случае, если для Муцениеце и детей популярный актер представляет реальную опасность, следует уехать из жилья. Потом нужно постараться успокоиться и взглянуть на ситуацию со стороны. Если развод единственный возможный вариант, то лучше договориться мирно. Вопрос об опеке над детьми и разделе имущества можно решить заранее. Для того, чтобы не произошла эскалация конфликта, можно обратиться за помощью к близкому окружению.

Звездный адвокат напомнил, что какие бы не были отношения между экс-супругами, не следует забывать о чувствах детей. Для них важно иметь мать и отца, поэтому лишать кого-либо родительских прав это последнее дело.

По словам Агаты Муцениеце, которая подала на развод с супругом, актер поднял на нее руку и довел до слез детей. Во время карантина Павел Прилучный употребляет спиртные напитки и находится «не в адеквате». Он выгонял жену с детьми из дома и разбил смартфон актрисы. Агата Муцениеце заявила, что единственное оружие для нее сейчас это публичность.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:17

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