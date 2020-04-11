Ученые: Частое потребление зеленого чая может снижать рождаемость





Во время проведения исследований на плодовых мушках специалисты обнаружили, что зеленый чай в большом количестве плохо влияет на развитие и размножение популяций дрозофил. У личинок, которые получали влияние 10 миллиграммов напитка, замедлилось развитие, а их рождаемость снизилась. Вышеназванное количество чая сделало насекомых более уязвимыми к тепловому стрессу и голоду, но защитило их от обезвоживания. У женского потомства обнаружили снижение репродуктивного производства и уменьшение длительности жизни на 17%. При этом мужские особи не были подвергнуты подобному влиянию. 10 миллиграммов указанного напитка спровоцировали морфологические отклонения в гениталиях, в частности атрофию яичников и тестикулярную атрофию, при которых размеры женских и мужских половых органов сильно уменьшаются.По мнению доцента фармацевтических наук Джафари Махтаба, высокие дозировки зеленого чая могут спровоцировать апоптоз или клеточную гибель. В экспериментах с грызунами и собаками после потребления напитка у первых внезапно сократился вес, также это негативно повлияло на развитие эмбриона. Как отметили ученые из Университета Калифорнии в Ирвине, напиток имеет преимущества для здоровья при потреблении его в умеренном количестве, но он может обладать и неблагоприятными последствиями. При этом эксперты планируют и дальше изучать этот вопрос, чтобы разработать правильные рекомендации.