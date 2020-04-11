Специалисты DxOMark назвали Huawei P40 Pro лучшим смартфоном для фотографии





Разрыв между оценкой качества съемки Huawei P40 Pro и другими моделями составила 4 балла. Смартфон получил оценку 140 за фотографию, и 105 – за видео. Эксперты назвали это необычным, поскольку в последние годы лидеры рейтингов отличались лишь незначительными улучшениями, поэтому получали отрыв в 1-2 балла. Основной модуль камеры рассчитан на 50 Мп, а вместе с ним работает ультраширокоугольный кинообъектив на 40 Мп, а также телеобъектив на 12 Мп с пятикратным оптическим зумом. Четвертый 3D-датчик помогает измерять глубину резкости. Специалисты отметили высокую детализацию снимков и точную передачу цветов, а также качественную ночную съемку. Отмечается, что такие возможности для фотосъемки были раскрыты благодаря продвинутому зуму, широкому сенсору и программным доработкам. Камера Huawei P40 Pro имеет встроенный уровень, который работает в реальном времени и помогает выстроить кадр, а также работу облегчает оптическая стабилизация. Смартфон может снимать 4K видео даже в условиях низкой освещенности, а также он умеет делать замедленную съемку в 7680 кадров и запечатлеть двойной кадр.Смартфон Huawei P40 Pro появился в открытой продаже в России 10 апреля, а его стоимость составляет почти 70 тысяч рублей.