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Анастасия и Юлиан разводятся спустя год после свадьбы

Певица Анастасия и Юлиан разводятся спустя год после свадьбы. После произошедшей между коллегами ссоры они решили пожить отдельно.

В марте 2019 года 54-летняя Анастасия Минцковская и 46-летний Юлиан Васин устроили пышную свадьбу в ресторане Кремля. Теперь в эфире шоу “Прямой эфир” певец заявил о намерении подать на развод, а также подтвердил, что уже месяц не живет с супругой. При этом он не стал озвучивать причин разрыва, но подчеркнул, что настроен решительно и не намерен идти на примирение после попыток сохранить семью. Однако он огорчен наблюдающимся кризисом в личной жизни, поскольку все еще любит жену. Родители артиста уже знают о предстоящем разводе и сильно этим опечалены.

До брака артисты поддерживали дружеские отношения около 27 лет, а также часто выступали вместе на сцене. Анастасия Минцковская признавалась в наличии конфликтов с партнером. Для певицы этот брак стал восьмым.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:40

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