Анастасия и Юлиан разводятся спустя год после свадьбы

В марте 2019 года 54-летняя Анастасия Минцковская и 46-летний Юлиан Васин устроили пышную свадьбу в ресторане Кремля. Теперь в эфире шоу “Прямой эфир” певец заявил о намерении подать на развод, а также подтвердил, что уже месяц не живет с супругой. При этом он не стал озвучивать причин разрыва, но подчеркнул, что настроен решительно и не намерен идти на примирение после попыток сохранить семью. Однако он огорчен наблюдающимся кризисом в личной жизни, поскольку все еще любит жену. Родители артиста уже знают о предстоящем разводе и сильно этим опечалены.До брака артисты поддерживали дружеские отношения около 27 лет, а также часто выступали вместе на сцене. Анастасия Минцковская признавалась в наличии конфликтов с партнером. Для певицы этот брак стал восьмым.