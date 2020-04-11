Сыгравший Рона Уизли в «Гарри Поттере» Руперт Гринт впервые станет отцом
Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в фильмах о «Гарри Поттере», впервые станет отцом. Девушка актера Джорджия Грум ждет от него ребенка.
Некоторое время назад на просторах Сети появился снимки влюбленных, на которых они запечатлены гуляющими по улице. На кадрах можно заметить округлившийся живот возлюбленной Руперта Гринта. В связи с чем этот факт вызвал большое количество слухов среди фанатов актера, сыгравшего в «Гарри Поттере» Рона Уизли. Тем не менее совсем скоро информацию подтвердили и сами влюбленные, однако срок «интересного» положения озвучивать не стали.
Звезда популярной киноленты познакомился со своей девушкой на съёмочной площадке. Пара вместе уже в течение 9 лет. За этот период слухи о тайной свадьбе Руперта Гринта неоднократно распространялись в интернете, но знаменитости их опровергают. Источник из окружения Гринта призвал поклонников не доставать его расспросами. Как сказал артист, он сам выйдет на связь, когда посчитает это нужным.
Некоторое время назад на просторах Сети появился снимки влюбленных, на которых они запечатлены гуляющими по улице. На кадрах можно заметить округлившийся живот возлюбленной Руперта Гринта. В связи с чем этот факт вызвал большое количество слухов среди фанатов актера, сыгравшего в «Гарри Поттере» Рона Уизли. Тем не менее совсем скоро информацию подтвердили и сами влюбленные, однако срок «интересного» положения озвучивать не стали.
Звезда популярной киноленты познакомился со своей девушкой на съёмочной площадке. Пара вместе уже в течение 9 лет. За этот период слухи о тайной свадьбе Руперта Гринта неоднократно распространялись в интернете, но знаменитости их опровергают. Источник из окружения Гринта призвал поклонников не доставать его расспросами. Как сказал артист, он сам выйдет на связь, когда посчитает это нужным.