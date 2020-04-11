Академик Виктор Малеев озвучил наиболее оптимистичный прогноз завершения пандемии в России





По мнению эксперта, сроки окончания пандемии зависят прежде всего от граждан. При соблюдении самоизоляции и других рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19, болезнь может пойти на спад уже в начале июня. Однако дополнительными условиями для этого считается отсутствие врачебных ошибок. При этом окончательная победа человечества произойдет только после разработки вакцины. Виктор Малеев напомнил, что ведущие международные компании уже ведут ее разработку, а завершится этот процесс только к концу года.По последним данным ВОЗ, всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 1,7 млн человек, а за последние сутки прирост составил 2,3 тыс. пациентов.