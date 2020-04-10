«Да что ж вы такие тупые»: Нарусова отругала Собчак за слухи о наличии у нее коронавируса





За всем этим наблюдали подписчики светской львицы, так как события развивались в прямом эфире в Instagram. Ксения Собчак и Константин Богомолов решили пообщаться с фолловерами и все происходило в спокойной обстановке, пока к трансляции не подключилась родительница знаменитости. Сначала у Людмилы Нарусовой возникли неполадки со связью, в чем она обвинила наследницу и ее избранника.- резко заявила мать миллионерши. Затем она попросила звездную пару показать ей внука Платона Виторгана. Однако после этого претензии родственницы ведущей продолжились. По ее словам, дочь начала распространять слухи о наличии п коронавируса, хотя результаты анализов были отрицательными.Как сказала Нарусова, она подхватила пневмонию из-за того, что Собчак «загоняла ее в бассейн», когда окна были открыты. При этом сама звезда «Дома-2» считает, что переболела COVID-19 еще в декабре, хотя до этого у нее никогда не было кашля, температуры и ломоты. Тогда медики прописали журналистке антибиотики и поставили диагноз «атипичная пневмония».