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Французские археологи нашли в Галлии датируемую I веком флягу легионера со странным содержимым

Французские археологи, представляющие INRAP, нашли в Галлии флягу легионера, которая относится к первой половине I века. Анализ показал, что в ней хранилось странное содержимое, а именно смесь из зерна, ягод и молочных продуктов.

В ходе раскопок на территории коммуны Аннеси в области Савойя на юго-востоке Франции было найдено римское святилище, где ученые обнаружили массу артефактов, включая флягу легионера. Наиболее старые сооружения эксперты причислили к первой половине I века. Предполагается, что возведенной здесь фермой пользовались вплоть до IV века. На примыкающей дороге были найдены также ритуальные постройки, но сохранились лишь остатки каменных фундаментов сооружений. Рядом с ними найдены 42 ямы, где хранились предметы религиозного характера, а в одной из них была замечена достаточно хорошо сохранившаяся фляга. Она входила в стандартный комплект амуниции солдат Римской империи, а изготавливали такие изделия из сплава железа и меди. До этого здесь находили еще два подобных артефакта.

Римская фляга имеет большое сходство с современными, например, она состояла из цилиндрического корпуса, широкого горлышка и крышки, которая крепилась проволочной цепочкой. Первичный анализ не смог установить содержимое, но спиртные напитки ученые исключили. Наличие замка указывало на то, что владелец мог хранить более ценные продукты, например, молоко. Лишь в лаборатории стало известно, что в ней держали просо, ягоды и молочные продукты. Предполагается, что флягу преподнесли как подношение богам, поскольку в яму ее положили плотно закрытой.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:11

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