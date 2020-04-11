Французские археологи нашли в Галлии датируемую I веком флягу легионера со странным содержимым





В ходе раскопок на территории коммуны Аннеси в области Савойя на юго-востоке Франции было найдено римское святилище, где ученые обнаружили массу артефактов, включая флягу легионера. Наиболее старые сооружения эксперты причислили к первой половине I века. Предполагается, что возведенной здесь фермой пользовались вплоть до IV века. На примыкающей дороге были найдены также ритуальные постройки, но сохранились лишь остатки каменных фундаментов сооружений. Рядом с ними найдены 42 ямы, где хранились предметы религиозного характера, а в одной из них была замечена достаточно хорошо сохранившаяся фляга. Она входила в стандартный комплект амуниции солдат Римской империи, а изготавливали такие изделия из сплава железа и меди. До этого здесь находили еще два подобных артефакта.Римская фляга имеет большое сходство с современными, например, она состояла из цилиндрического корпуса, широкого горлышка и крышки, которая крепилась проволочной цепочкой. Первичный анализ не смог установить содержимое, но спиртные напитки ученые исключили. Наличие замка указывало на то, что владелец мог хранить более ценные продукты, например, молоко. Лишь в лаборатории стало известно, что в ней держали просо, ягоды и молочные продукты. Предполагается, что флягу преподнесли как подношение богам, поскольку в яму ее положили плотно закрытой.