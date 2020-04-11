Дизайнер создал изображения автомобилей в стиле вирусов
Дизайнер Резо Ломайа представил своё видение дизайна автомобилей, если бы они были вирусами. Энтузиаст переработал внешний вид знаменитых продуктов Polestar, Lamborghini, Fiat, Jeep, а также Porsche настолько, что от моделей не осталось ничего, кроме общего впечатления от «острого» либо «квадратного» корпуса.
Дизайнер назвал свои изображения «вирусомобилями». Jeep превратился в серую коробку с буксировочными крюками. Lamborghini отличается угловатой формой и группой торчащих крыльев. Рядом можно заметить стабилизаторы.
Продукт от Polestar дизайнер видит белым кубом с шипами вместо «лидаров». При этом Fiat превратился в куб с шарами на вершинах. Некоторые усмотрели в этом намёк на модель 500e.
Дизайнер назвал свои изображения «вирусомобилями». Jeep превратился в серую коробку с буксировочными крюками. Lamborghini отличается угловатой формой и группой торчащих крыльев. Рядом можно заметить стабилизаторы.
Продукт от Polestar дизайнер видит белым кубом с шипами вместо «лидаров». При этом Fiat превратился в куб с шарами на вершинах. Некоторые усмотрели в этом намёк на модель 500e.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:09