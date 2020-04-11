Дизайнер создал изображения автомобилей в стиле вирусов





Дизайнер назвал свои изображения «вирусомобилями». Jeep превратился в серую коробку с буксировочными крюками. Lamborghini отличается угловатой формой и группой торчащих крыльев. Рядом можно заметить стабилизаторы.Продукт от Polestar дизайнер видит белым кубом с шипами вместо «лидаров». При этом Fiat превратился в куб с шарами на вершинах. Некоторые усмотрели в этом намёк на модель 500e.