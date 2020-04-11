Поклонники заподозрили недавно родившую Анастасию Костенко в новой беременности

Возможно, на Анастасии Костенко сказалась самоизоляции и она поправилась. В комментариях многие подписчики написали, что недавно родившая жена футболиста стала выглядеть старше, а Дмитрий Тарасов, наоборот, помолодел.На последних снимках Анастасия Костенко выглядит располневшей, поэтому поклонники начали задавать ей вопросы по поводу третьей беременности. Однако многие фолловеры заметили, что она стала во второй раз матерью всего несколько месяцев назад, поэтому ее «интересное положение» маловероятно. Догадки подписчиков жена Дмитрия Тарасова никак не комментирует.