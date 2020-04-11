В СССР изобрели «вечный двигатель» ГАЗ 21А





К соответствующим двигателям предъявляли специфические требования по техническим особенностям эксплуатации. ГАЗ 21А был достаточно простым по конструкции и дешёвым в производстве, но включал алюминиевый блок цилиндров. Мотор мог функционировать с использованием всех типов топлива. Силовой агрегат восстанавливался в короткий срок без наличия навыков ремонта, только за счет применение простого набора инструментов.Двигатель относится к низко-оборотистым разработкам, что обеспечивает его высокий ресурс. За счет внедрения шестеренчатого газораспределительного механизма эта модель могла применяться в течение длительного периода времени. Благодаря использованию мокрых гильз эксперты предполагали неограниченное количество ремонтов для разработки. При необходимости капитальной процедуры разборка двигателя производилась в течение часа. Специалистам требовалось заменить гильзы, кольца, поршни и несколько других элементов, после чего транспорт мог снова применяться на практике. Благодаря наличию запчастей без использования спецоборудования капремонт был проведён всего за половину дня. За счет таких особенностей ГАЗ 21А получил прозвище «вечный двигатель».