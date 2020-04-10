В Сети появилось видео с летящим НЛО в небе над Омахой





Раньше жители США уже заявляли о замеченных в небе над Нью-Йорком, Вашингтоном и Вайомингом объектах схожей формы. Теперь же это коснулось Омахи: крупнейший город штата Небраска также был «посещен» внеземными гостями.Очевидцы засняли на видео неидентифицированный наблюдаемый летающий объект и опубликовали в Сети. Позже ролик «перекочевал» на YouTube-канал уфолога и исследователя непознанного, известного под ником MrMBB333. На его публикации подписано более 398 тысяч пользователей, которые ведут активное обсуждение каждого сюжета любителя тайн.Так произошло и с кадрами НЛО в небе над Омахой. Некоторые из пользователей YouTube решили, что объект вытянутой формы, напоминающий сигару, и испускающий синее свечение, не что иное, как метеор. Его же цвет сторонники этой теории списывают на искажение камеры или работу видеоредактора. Другая же часть склонна верить во внеземное происхождение «летающей тарелки», или же в испытания новой техники «Зоной 51».