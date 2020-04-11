Астронавт Максим Сураев допустил возникновение “звездных войн” между странами в будущем
Астронавт Максим Сураев не исключает возникновения “звездных войн” между странами в дальнейшем из-за конкуренции в космонавтике. В ходе пресс-конференции центра “Патриот” он заявил, что международным агентствам гораздо выгоднее сотрудничать.
Космонавт уверен, что данная сфера является интересной и дорогой, поэтому одному государству будет трудно с ней справиться. Максим Сураев сравнил опыт США и СССР, а также современность, отметив, что новая практика гораздо выгоднее и рациональнее. Однако эксперт не мог ответить на вопрос о дальнейшем развитии международной космонавтики. При этом он не стал отрицать вероятность разделения в данной области или исключать “звездные войны”, но лишь в далекой перспективе.
Парламентарий добавил, что люди склонны к войнам, поэтому риск развернуть баталии в космосе будет всегда.
Космонавт уверен, что данная сфера является интересной и дорогой, поэтому одному государству будет трудно с ней справиться. Максим Сураев сравнил опыт США и СССР, а также современность, отметив, что новая практика гораздо выгоднее и рациональнее. Однако эксперт не мог ответить на вопрос о дальнейшем развитии международной космонавтики. При этом он не стал отрицать вероятность разделения в данной области или исключать “звездные войны”, но лишь в далекой перспективе.
Парламентарий добавил, что люди склонны к войнам, поэтому риск развернуть баталии в космосе будет всегда.