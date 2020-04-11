Рогозин: «Международные проекты «Роскосмоса» заморозили из-за коронавируса»





В ходе проведения совещания с Владимиром Путиным гендиректор «Роскосмоса» отметил, что коронавирусная инфекция негативно сказалась на текущей деятельности предприятия. Кроме этого, были нарушены текущие планы корпорации, в том числе, связанные с международными проектами. Представитель ракетно-космической отрасли рассказал, что во Французской Гвиане не работает космодром Куру, с которого РФ запускает ракеты «Союз» со спутниками.Ранее с Байконура была запущена ракета-носитель, которая вывела на орбиту корабль «Союз МС-16». На борту пилотируемого космического судна находятся два российских космонавта и один американский астронавт. Корабль сблизится с МКС по утвержденной схеме, длительность которой шесть часов.