Рогозин: «Международные проекты «Роскосмоса» заморозили из-за коронавируса»
Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса», рассказал о том, что международные проекты корпорации заморозили из-за пандемии коронавируса, охватившей нашу планету. Россия вынуждена была приостановить сотрудничество с другими государствами в этой сфере.
В ходе проведения совещания с Владимиром Путиным гендиректор «Роскосмоса» отметил, что коронавирусная инфекция негативно сказалась на текущей деятельности предприятия. Кроме этого, были нарушены текущие планы корпорации, в том числе, связанные с международными проектами. Представитель ракетно-космической отрасли рассказал, что во Французской Гвиане не работает космодром Куру, с которого РФ запускает ракеты «Союз» со спутниками.
Ранее с Байконура была запущена ракета-носитель, которая вывела на орбиту корабль «Союз МС-16». На борту пилотируемого космического судна находятся два российских космонавта и один американский астронавт. Корабль сблизится с МКС по утвержденной схеме, длительность которой шесть часов.
В ходе проведения совещания с Владимиром Путиным гендиректор «Роскосмоса» отметил, что коронавирусная инфекция негативно сказалась на текущей деятельности предприятия. Кроме этого, были нарушены текущие планы корпорации, в том числе, связанные с международными проектами. Представитель ракетно-космической отрасли рассказал, что во Французской Гвиане не работает космодром Куру, с которого РФ запускает ракеты «Союз» со спутниками.
Ранее с Байконура была запущена ракета-носитель, которая вывела на орбиту корабль «Союз МС-16». На борту пилотируемого космического судна находятся два российских космонавта и один американский астронавт. Корабль сблизится с МКС по утвержденной схеме, длительность которой шесть часов.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00