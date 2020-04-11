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«Я устал»: У Узерцовой и Подобрея проявились проблемы в постели

У Саши Узерцовой и ее молодого человека Ильи Подобрея появились некоторые проблемы в постели. По словам девушки, избранник все чаще отмахивается от ее приставаний фразой «Я устал».
«Я устал»: У Узерцовой и Подобрея проявились проблемы в постели

Отношения Саши Узерцовой и Ильи Подобрея никак нельзя назвать безоблачными. Пара некоторое время назад переживала сложный период, в котором было место для ревности и других деструктивных чувств. Однако после всего этого молодые люди пришли к выводу, что все равно хотят быть вместе.

В итоге Узерцова даже уговорила ведущих «Дома-2» отправить ее в карантин к Подобрею, но радость воссоединения была не долгой. Уже спустя пять дней после совместного проживания у влюбленных начались проблемы, которые по большей части касались сексуальной стороны отношений. Девушка все чаще была вынуждена выступать инициатором близости, а ее партнер, вместо того, чтобы отвечать на ласки, отмахивается фразой «Я устал». Сам Илья Подобрей также признался коллегам по телестройке, что из его отношений с Сашей Узерцовой исчезла страсть.

Эта проблема давно не нова для пары. Еще в средине зимы девушка жаловалась на то, что партнер не удовлетворяет ее в постели. Некоторое время влюбленные пытались работать над этим, но, судя по всему, успехов так и не добились.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 04:00

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