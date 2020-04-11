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Ученые выяснили, кому из курильщиков будет легче избавиться от пагубной привычки

Американские ученые выяснили, кому из курильщиков будет легче избавится от пагубной привычки, а кому это дастся в разы сложнее. Как оказалось, все зависит от того, в каком возрасте человек пристрастился к курению.

В исследовании, которое проводилось учеными на территории США, Финляндии и Австралии, приняли участие 6 687 добровольцев. За некоторыми из них специалисты вели наблюдение еще со школьного возраста, за другими же – с подросткового. Это дало возможность отследить тот период, в который начало формироваться отношение испытуемых к курению. Так как эксперимент был долгосрочным и продолжался до достижения его участниками возраста от 20 до 40 лет, ученые смогли сделать ряд выводов о том, как закрепляется вредная привычка, и насколько сложно от нее потом избавиться.

Как оказалось, практически все испытуемые, которые во взрослом возрасте начали курить ежедневно, пристрастились к этому еще в детстве, или же будучи подростками. Половина из них впервые попробовала сигареты еще до 12 лет. При этом не имело большого значения, было ли это разовым актом, или же сразу практиковалось на регулярной основе.

Именно этой части курильщиков, как выяснили ученые, сложнее всего избавиться от пагубной привычки. Те же, кто впервые попробовал табачную продукцию после 20 лет, крайне редко продолжали курить в течение длительного времени. Всего 2% из них оставались курильщиками к 40 годам, но даже им отказаться от сигарет было не так уж и сложно.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 03:00

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