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Православные верующие отмечают Лазареву субботу: История, традиции и запреты праздника

В преддверии Страстной недели православные верующие отмечают Лазареву субботу. Одной из особенностей праздника считается наличие икры на столе.

Перед седмицей традиционно наблюдается Лазарева суббота, за которой следует Вербное воскресенье. В нынешнем году последние выпадают на 11 и 12 апреля. Люди в этот день вспоминают о страданиях и чудесах Иисуса на пути в Иерусалим, где ему предстояло вынести предательство и муки, а также умереть. На такую жертву, согласно Библии, Сын Божий пошел в надежде искупить все совершенные человеком грехи, но в итоге ему предстояло воскреснуть. Однако перед возвращением к жизни он спас своего товарища Лазаря. После этого Мессия отправился в Иерусалим, на фоне чего и возник праздник, известный широким массам сейчас как Вербное воскресенье.

Верующим гражданам 11 апреля разрешено есть горячую постную пищу, заправленную маслом, также допустимо включать в рацион рыбу, вино и большинство морепродуктов. Согласно традициям, в этот день принято есть икру, но стоит отказаться от ссор в доме и телесных контактов между супругами.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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