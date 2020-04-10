Андрей Разин о карантине: «Алла Пугачева и другие звезды будут продавать вещи с аукционов, потому что жить им будет не на что»





Как сказал менеджер «Ласкового мая», представители шоу-бизнеса никогда не платили налогов и до сих пор этого не делают. Неизвестно, откуда продюсер знает такие сведения, однако он сказал, что наблюдает за ситуацией на протяжении 30-ти лет. Разин также заявил, что его музыкальная группа исправно платит налоги и это подтвердили предоставленные им документы.Прокомментировал знаменитость тему карантина по причине вспышки коронавируса. Как считает артист, если наблюдаемая нынче обстановка затянется еще на полгода, то такие звезды, как Киркоров, Пугачева и Галкин станут продавать свои вещи с аукционов, так как жить им будет не на что. В то же время продюсер призвал людей надеяться на лучшее.Андрей Разин относится к той категории публичных личностей, кто не стесняется обсуждать жизнь и творчество своих коллег. В недавнем интервью он высказался о пассивном доходе Пугачевой и некоторых других знаменитостей. Тогда молодой супруг Примадонны быстро отреагировал на слова политика и попросил у него «адресок скважины», чтобы знать, где находятся их деньги.