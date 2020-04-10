Прохор Шаляпин доставил на дом продукты ветерану войны в рамках благотворительной акции «Спасибо вам»

Эта акция, в свою очередь, стала частью всероссийского проекта «Память народа: Во имя мира». Его цель – оказать поддержку пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны во время кризиса. Так как они в силу преклонного возраста входят в группу риска по осложнениям в следствии коронавируса, участники акции начали доставлять на дом продукты питания и первой необходимости.Первым в списке стал 98-летний пенсионер. Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлен сам артист и ветеран войны. Певец учел все рекомендуемые медиками меры безопасности, надев медицинскую маску и перчатки, а также сохраняя дистанцию в 1,5 метра, чтобы свести к минимуму риск заражения.В подписи к кадру Прохор Шаляпин кратко рассказал о самой акции, в рамках которой осуществляется доставка продуктов, а также кому они достались. Как оказалось, Евсей Рудницкий – летчик-штурман бомбардировочной авиации, воевавший за освобождение польских и белорусских территорий от нацистских захватчиков. Кроме того, ветеран участвовал в Курской битве и совершал вылеты на Берлин.