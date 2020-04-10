Врачи: Морская капуста препятствует заражению вирусами





Как рассказал доктор наук Михаил Гинзбург, ламинария должна быть в рационе питания, употреблять её следует на регулярной основе, как минимум два раза в неделю. Морская капуста полезна как в сушёном, так и в консервированном виде. Она необходима людям благодаря противовирусному и антибактериальному эффектам.В данном пищевом продукте находится большое количество йода, чей дефицит вызывает хроническую усталость. На более поздних стадиях появляется риск развития гипотериоза, возникающего из-за проблем с щитовидной железой.