«Я не хочу рожать себе раба»: Певица Елка рассказала об отношении к семье и рождению наследников





По словам знаменитости, у нее много приятелей с детьми, однако она сама пока не готова стать матерью. Как отметила Елка, она весьма инфантильна и больше любит играть с малышами, не неся за них ответственности в течение всей жизни. В то же время артистка не понимает значения фразы «рожать для себя». В интервью с ведущей она иронично заявила, что если вдруг забеременеет, то приложит максимум усилий для того, чтобы ее партнер полностью разделил с ней этот период. По мнению певицы, иметь детей никогда не поздно. Если звезда шоу-бизнеса когда-нибудь поймет, что готова к созданию семьи в этом плане, то займется усыновлением.Как отметила Регина Тодоренко, иногда обществе ведет себя не тактично по отношению к женщинам, задавая неуместные вопросы о рождении детей., - ответила на это Елка. Также она боится, что будет обвинять наследника в своих неудачах, поэтому в психологическом плане тоже не готова стать матерью. Кроме того, певица не хочет «рожать себе раба», так как знает много раненых ребят, которых родители держат возле себя.