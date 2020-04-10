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Археологи обнаружили ранее неизвестную часть храма Рамзеса II в Абидосе

Американские археологи при сотрудничестве с коллегами из Египта сумели найти неизвестную прежде научному миру часть храма Рамзеса II, находящегося в Абидосе. Согласно сообщению представителей египетского MSA, на территории есть складские помещения, присутствовали там и ритуальные дары.

Представитель ведомства Мустафа Вазири обратил внимание, что в основании сооружения специалистами найдены использовавшиеся как часть ритуала предметы, которые были заложены перед стартом строительных работ. На месте имелись глиняная посуда, таблички, содержащие тронное имя Рамзеса II, а также точильные камни. Однако именно вторые артефакты стали главной находкой для ученых, поскольку они указывают на годы строительства, которые совпали с правлением упомянутого фараона, а не его отца Сети I.

Археологи из Университета Нью-Йорка под управлением Самеха Искандера исследовали служившие складом помещения, которые оказались частью храма. Предполагается, что в них хранились продовольственные запасы и некоторые хозяйственные принадлежности.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:32

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