Археологи обнаружили ранее неизвестную часть храма Рамзеса II в Абидосе





Представитель ведомства Мустафа Вазири обратил внимание, что в основании сооружения специалистами найдены использовавшиеся как часть ритуала предметы, которые были заложены перед стартом строительных работ. На месте имелись глиняная посуда, таблички, содержащие тронное имя Рамзеса II, а также точильные камни. Однако именно вторые артефакты стали главной находкой для ученых, поскольку они указывают на годы строительства, которые совпали с правлением упомянутого фараона, а не его отца Сети I.Археологи из Университета Нью-Йорка под управлением Самеха Искандера исследовали служившие складом помещения, которые оказались частью храма. Предполагается, что в них хранились продовольственные запасы и некоторые хозяйственные принадлежности.