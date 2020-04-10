Врачи рассказали, о каких заболеваниях говорит цвет зубного налёта





Как рассказали врачи, зубной налёт белого или желтоватого цветов имеется почти у всех людей. Он возникает в тех местах, которые трудно почистить с помощью зубной щётки. Его легко удаляют стоматологи. Избежать проблемы можно, если человек тщательно чистит зубы, пользуется зубной нитью и не пропускает труднодоступные участки.Избавиться от жёлтой и коричневатой "зубной бляшки" можно, если приложить больше усилий. Она встречается у людей, любящих покурить и выпить крепкий кофе либо чай. Подобный налёт возникает также вследствие пломб или протезов, содержащих медь; в качестве виновника выступает железо, выделяемое при нарушениях обмена веществ. Перед чисткой необходимо установить его причину.Налёт зеленоватого цвета наблюдается чаще всего у детей из-за грибков, возникающих вследствие хлорофилла. Лечение должен провести стоматолог. К специалисту стоит обратиться в случае появления серого налёта, которому предшествует гипоплазия зубной эмали.Чёрная "бляшка" не ведёт к разрушению зубов и проходит сама, тем не менее она портит улыбку. Стоматолог может провести процедуры, маскирующие бактериальный налёт Пристли, возникающий у детей и подростков. Помимо бактерий он появляется из-за заболеваний желчевыводящих путей, кишечных паразитов либо особого вида грибков. При любых обстоятельствах следует пройти комплексное обследование.