«Хочется побыть врозь»: Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова решила отдалиться от мужа ради их брака





По словам певицы, она не была готова к карантину, поскольку в семье общий бюджет, а незадолго до начала распространения коронавируса супруги совершили крупную, но запланированную покупку. Работа Анастасии Спиридоновой полностью остановилась, в результате чего она впервые в жизни стала зависеть от мужчины, что было тяжело принять в психологическом плане. Артистка не могла справиться со страхом перед кризисом и с неопределенностью по поводу того, что будет после возобновления музыкальной карьеры и концертов. Психологи опасаются, что после завершения карантина множество браков ожидает развод, поэтому важно в этот период подавлять вспышки гнева и не допускать конфликтов.По мнению финалистки шоу «Голос», самоизоляция оказалась для человечества бесценным опытом, однако иногда ей нужно побыть с мужем врозь, чтобы сохранить идиллию в отношениях. Как отметила Спиридонова, в их с избранником ситуации положительно сказывается отсутствие детей, ведь в случае ссоры они могут побыть наедине с собой в разных комнатах. При этом исполнительница часто думает о рождении ребенка и надеется, что вскоре ее мысли реализуются.Кроме этого, звезда посетовала на большое количество лишнего времени в режиме самоизоляции. Всего за полторы недели она поправилась на 4 килограмма.