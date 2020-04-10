Компания "АвтоВАЗ" сообщила о времени обновления самой дорогой версии Lada 4x4





Выпуск нового поколения предварительно запланирован на середину 2020-го. Модель Lada 4x4 версии Bronto присутствует на рынке с ценниками 742,9-806,9 тысячи рублей. Новая стоимость авто пока не раскрывается. По имеющимся данным, ее назовут позднее. По мнению специалистов рынка, после обновления сборка Bronto станет дороже приблизительно на 15 тысяч рублей.Модель Lada 4x4 Bronto реализуется с лета 2017-го. Модификация производится на предприятии «ВИС-Авто». От стандартной версии модификация Bronto отличается своим пакетом доработок и опций помощи водителю, изменённой решеткой радиатора, раздаточной коробкой и другими расширениями функциональных возможностей.