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Компания "АвтоВАЗ" сообщила о времени обновления самой дорогой версии Lada 4x4

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о времени обновления самой дорогой сборки Lada 4x4. Спецификация Bronto в прошлой версии уже не выпускается, поскольку произошло изменение базового а/м.
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о времени обновления самой дорогой версии Lada 4x4

Выпуск нового поколения предварительно запланирован на середину 2020-го. Модель Lada 4x4 версии Bronto присутствует на рынке с ценниками 742,9-806,9 тысячи рублей. Новая стоимость авто пока не раскрывается. По имеющимся данным, ее назовут позднее. По мнению специалистов рынка, после обновления сборка Bronto станет дороже приблизительно на 15 тысяч рублей.

Модель Lada 4x4 Bronto реализуется с лета 2017-го. Модификация производится на предприятии «ВИС-Авто». От стандартной версии модификация Bronto отличается своим пакетом доработок и опций помощи водителю, изменённой решеткой радиатора, раздаточной коробкой и другими расширениями функциональных возможностей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:13

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