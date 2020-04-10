Генерал-майор Сергей Липовой считает виновников сноса памятника Коневу в Праге «трусливыми преступниками»





, – сказал Сергей Липовой. Лётчик заметил, что по факту осквернения памятника маршала Конева возбуждено уголовное дело. Как передаёт агентство РИА Новости, генерал-майор отметил: это сделали не в целях пиара, а чтобы виновники произошедшего понесли наказание за свои действия.Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отправил письмо чешскому коллеге с просьбой передать памятник. Известно, что против сноса сооружения выступали президент страны, её граждане и организации ветеранов. Официальный представитель отечественного Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что случившееся является преступлением и может привести к осложнению отношений между Чехией и Россией.