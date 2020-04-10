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Генерал-майор Сергей Липовой считает виновников сноса памятника Коневу в Праге «трусливыми преступниками»

Российский военный лётчик, генерал-майор Сергей Липовой считает виновников сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге «трусливыми преступниками». По его мнению, данное сооружение хотели демонтировать на протяжении нескольких лет, но решились сделать это только в период карантина.

«Так трусливо и опасливо ведут себя только преступники. И ответят они за это как преступники», – сказал Сергей Липовой. Лётчик заметил, что по факту осквернения памятника маршала Конева возбуждено уголовное дело. Как передаёт агентство РИА Новости, генерал-майор отметил: это сделали не в целях пиара, а чтобы виновники произошедшего понесли наказание за свои действия.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отправил письмо чешскому коллеге с просьбой передать памятник. Известно, что против сноса сооружения выступали президент страны, её граждане и организации ветеранов. Официальный представитель отечественного Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что случившееся является преступлением и может привести к осложнению отношений между Чехией и Россией.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:30

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