В СК РФ раскрыли подробности крушения самолета польского президента Леха Качиньского
В СК РФ одобрили более 40 запросов со стороны Польши, касающихся осмотра обломков рухнувшего в 2010 году самолета Ту-154, в котором передвигался президент Лех Качиньский. Представляющая отечественное ведомство Светлана Петренко высказалась, что российская сторона открыта к сотрудничеству.
Как известно, 10 апреля 2010 польский лидер получил смертельные травмы при неудачной посадке в аэропорту Смоленск-Северный. Все находящиеся на борту 96 граждан скончались. Российские специалисты неоднократно помогали коллегам из Польши в расследовании дела, придерживаясь порядка, установленного международными договоренностями. Осуществлялся совместный осмотр уцелевших агрегатов, изучались также подузлы и доступные конструктивные компоненты Ту-154, хранящиеся в Смоленске.
Дополнительные осмотры обломков Ту-154 проводятся с инициативы польской стороны, наблюдается это после того, как эксперты заявили о возможном взрыве на борту. Варшавой также утверждалось решение эксгумировать тела погибших, но Европейский суд это расценил как нарушение прав человека.
Как известно, 10 апреля 2010 польский лидер получил смертельные травмы при неудачной посадке в аэропорту Смоленск-Северный. Все находящиеся на борту 96 граждан скончались. Российские специалисты неоднократно помогали коллегам из Польши в расследовании дела, придерживаясь порядка, установленного международными договоренностями. Осуществлялся совместный осмотр уцелевших агрегатов, изучались также подузлы и доступные конструктивные компоненты Ту-154, хранящиеся в Смоленске.
Дополнительные осмотры обломков Ту-154 проводятся с инициативы польской стороны, наблюдается это после того, как эксперты заявили о возможном взрыве на борту. Варшавой также утверждалось решение эксгумировать тела погибших, но Европейский суд это расценил как нарушение прав человека.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:02