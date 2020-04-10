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В СК РФ раскрыли подробности крушения самолета польского президента Леха Качиньского

В СК РФ одобрили более 40 запросов со стороны Польши, касающихся осмотра обломков рухнувшего в 2010 году самолета Ту-154, в котором передвигался президент Лех Качиньский. Представляющая отечественное ведомство Светлана Петренко высказалась, что российская сторона открыта к сотрудничеству.

Как известно, 10 апреля 2010 польский лидер получил смертельные травмы при неудачной посадке в аэропорту Смоленск-Северный. Все находящиеся на борту 96 граждан скончались. Российские специалисты неоднократно помогали коллегам из Польши в расследовании дела, придерживаясь порядка, установленного международными договоренностями. Осуществлялся совместный осмотр уцелевших агрегатов, изучались также подузлы и доступные конструктивные компоненты Ту-154, хранящиеся в Смоленске.

Дополнительные осмотры обломков Ту-154 проводятся с инициативы польской стороны, наблюдается это после того, как эксперты заявили о возможном взрыве на борту. Варшавой также утверждалось решение эксгумировать тела погибших, но Европейский суд это расценил как нарушение прав человека.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:02

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