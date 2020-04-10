В СК РФ раскрыли подробности крушения самолета польского президента Леха Качиньского





Как известно, 10 апреля 2010 польский лидер получил смертельные травмы при неудачной посадке в аэропорту Смоленск-Северный. Все находящиеся на борту 96 граждан скончались. Российские специалисты неоднократно помогали коллегам из Польши в расследовании дела, придерживаясь порядка, установленного международными договоренностями. Осуществлялся совместный осмотр уцелевших агрегатов, изучались также подузлы и доступные конструктивные компоненты Ту-154, хранящиеся в Смоленске.Дополнительные осмотры обломков Ту-154 проводятся с инициативы польской стороны, наблюдается это после того, как эксперты заявили о возможном взрыве на борту. Варшавой также утверждалось решение эксгумировать тела погибших, но Европейский суд это расценил как нарушение прав человека.