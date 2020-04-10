Осужденный продюсер Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса





Коронавирусом нового типа Харви Вайнштейн заразился, находясь в заключении. Однако недавно стало известно, что кинодеятель смог побороть недуг, будучи в медицинском изоляторе в американской тюрьме. Выяснилось, что болезнь протекала у него бессимптомно.Вина Харви Вайнштейна в многочисленных домогательствах была доказана в феврале этого года. В частности, он совершал противоправные действия сексуального характера, пользуясь служебным положением. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.