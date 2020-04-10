Осужденный продюсер Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса
Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок, победил коронавирус. Соответствующее заявление помощника скандальной знаменитости Джуды Энгельмейер передает Fox News.
Коронавирусом нового типа Харви Вайнштейн заразился, находясь в заключении. Однако недавно стало известно, что кинодеятель смог побороть недуг, будучи в медицинском изоляторе в американской тюрьме. Выяснилось, что болезнь протекала у него бессимптомно.
Вина Харви Вайнштейна в многочисленных домогательствах была доказана в феврале этого года. В частности, он совершал противоправные действия сексуального характера, пользуясь служебным положением. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.
Коронавирусом нового типа Харви Вайнштейн заразился, находясь в заключении. Однако недавно стало известно, что кинодеятель смог побороть недуг, будучи в медицинском изоляторе в американской тюрьме. Выяснилось, что болезнь протекала у него бессимптомно.
Вина Харви Вайнштейна в многочисленных домогательствах была доказана в феврале этого года. В частности, он совершал противоправные действия сексуального характера, пользуясь служебным положением. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:37