«На Анжелину Джоли похожа»: Глюк'оZа кардинально преобразилась на карантине

Наталья Ионова-Чистякова уже не первую неделю находится вместе с семьей в загородном доме. Первое время звезда признавалась, что рада возможности побыть с семьей и сделать много дел, на которые раньше не было времени, но со временем азарт певицы угас. Не так давно Глюк'оZа уже жаловалась поклонникам на супруга, которого не привыкла видеть так часто. Артистка дошла до того состояния, что была готова расправиться с возлюбленным, так как несколько устала от его общества.Теперь же знаменитость считает дни до окончания вынужденной самоизоляции и мечтает сразу по ее окончании отправиться в какие-нибудь путешествие. Глюк'оZа признается, что очень соскучилась за новыми впечатлениями, а нынешняя ситуация в мире мотивирует ее к желанию «проживать каждый день, будто он последний».В новой публикации на странице в Instagram певица с грустью отметила, что ей «надоели дистанции» и добавила к этому посту новое селфи. На фото заметно, что сидя на карантине, Глюк'оZа эффектно преобразилась, и вряд ли можно сказать, что самоизоляция пошла ей во вред. Поклонники отметили, что знаменитость выглядит просто потрясающе, и даже чем-то « похожа на Анжелину Джоли ». Кроме того, фолловеры поддержали кумира, пожелав здоровья и терпения.