Александр Васильев: "В Париже скончалась пережившая революцию балерина Ксения Триполитова"

Последние несколько десятков лет знаменитость жила за границей, а модный эксперт иногда ее навещал. По словам Александра Васильева, несмотря на солидный возраст, артистка отказывалась переезжать в дом престарелых, поскольку не хотела провести остаток дней в компании старых людей. В последние годы у Ксении Триполитовой начались проблемы со здоровьем – угасало сознание. В то же время еще в 102-летнем возрасте она интересовалась литературой, искусством.Как отметил историк моды, в 97 лет пережившая революцию балерина перестала водить автомобиль. Однажды, когда Васильев ехал с приятельницей по Парижу на машине, их остановили жандармы и потребовали у водителя права. Когда они увидели, сколько лет Триполитовой, то долго не могли ничего сказать.