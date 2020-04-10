АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Психологи рассказали, как домохозяйки могут избежать депрессии

Психологи отмечают, что около 40 % домохозяек, несмотря на возраст и социальный статус, страдают от депрессии. Специалисты рассказали, как женщина, погрузившись в быт, может избежать негативного состояния и чувствовать себя счастливой.

В первую очередь психологи советуют найти занятие, доставляющее приятные эмоции. К увлечению необходимо подходить серьёзно и уделять ему достаточное количество времени. Занимаясь спортом либо танцами, можно получить эмоциональную разрядку. Тем не менее не следует делать физические нагрузки своим хобби.

Для домохозяйки важно выходить из дома, встречаться или прогуливаться с друзьями. Однообразие пагубно влияет на психологическое здоровье дамы и на отношения в семье, а потому супругам стоит ходить на свидания. Избежать депрессивного состояния и почувствовать себя счастливой женщине поможет также распорядок. Специалисты рекомендуют домохозяйкам составить перечень дел на неделю, распределить их по дням и чётко соблюдать план.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Осужденный продюсер Харви Вайнштейн вылечился от…
Психологи рассказали, как домохозяйки могут избежать…
Александр Васильев: "В Париже скончалась пережившая революцию балерина Ксения…
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении…
Собчак и Гудков "похоронили" Валентина Гафта в новом выпуске…
В ходе дистанционного урока православия российским школьникам показали…
Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова подтвердила свою…
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при использовании одноразовых…
Евгений Малкин о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке: «Трупы складывают друг на…
Атомщики-ветераны прогнозируют повторение на Украине «Чернобыльской…
«Укупник несет ересь»: Лев Лещенко пожаловался на обвинения в распространении…
Ученые: У больных ХОБЛ и курящих выше риск заразиться…
«Такие люди просто не устают позориться»: Сын Макаревича раскритиковал актерскую игру Егора…
Классическая музыка дает возможность студентам получить лучшие результаты на…
iPhone и Android не получат новых эмодзи в 2021 году из-за…
«Патологическая лгунья»: Степан Джигарханян раскритиковал оскорбившую его…
Австралийские ученые разработали капсулу для измерения уровня желудочных…
Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи из-за…
Медики рассказали, что некоторые группы крови человека нельзя смешивать между собой при…
Елена Малышева: "Угроза передачи коронавируса новорожденному от матери…
Вирусолог Павел Волчков считает, что “нулевой пациент” с коронавирусом появился в октябре 2019…
Компания Qoros показала свой новый…
«Болит все тело»: Крестная Светланы Лободы борется с…
Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel…
Борис Корчевников отменил съёмки телешоу «Судьба человека» из-за…
Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через…
Илья Резник считает ссору Любови Успенской с дочерью «божьей…
В пещере Франции ученые нашли фрагменты древнейшей веревки на…
Просмотреть все новости