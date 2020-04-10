Психологи рассказали, как домохозяйки могут избежать депрессии





В первую очередь психологи советуют найти занятие, доставляющее приятные эмоции. К увлечению необходимо подходить серьёзно и уделять ему достаточное количество времени. Занимаясь спортом либо танцами, можно получить эмоциональную разрядку. Тем не менее не следует делать физические нагрузки своим хобби.Для домохозяйки важно выходить из дома, встречаться или прогуливаться с друзьями. Однообразие пагубно влияет на психологическое здоровье дамы и на отношения в семье, а потому супругам стоит ходить на свидания. Избежать депрессивного состояния и почувствовать себя счастливой женщине поможет также распорядок. Специалисты рекомендуют домохозяйкам составить перечень дел на неделю, распределить их по дням и чётко соблюдать план.