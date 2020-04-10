Собчак и Гудков "похоронили" Валентина Гафта в новом выпуске шоу
Ксения Собчак и Александр Гудков «похоронили» Валентина Гафта, взяв в «сообщники» Ивана Урганта. Казус произошел в новом выпуске YouTube-шоу журналистки «Осторожно, Собчак!».
В качестве гостя очередного выпуска своего скандального шоу «Осторожно, Собчак!» супруга Константина Богомолова пригласила юмориста Александра Гудкова. С ним журналистка обсудила вопросы цензуры в юморе, существование необходимой грани при создании современных комедийных шоу, а также некоторых известных шоуменов.
Также в ходе интервью креативный директор «Comedy Woman» признался, что ему порой трудно бывает сдержать считающуюся неадекватной реакцию на известие о смерти кого-либо из знаменитостей. Александр Гудков, как и его коллега Иван Ургант, склонны смеятся даже в крайне неподходящих для этого ситуациях. В пример тому комик привел известие о смерти Валентина Гафта, вызвавшее у юмористов отнюдь не грусть.
О том, что известный актер жив, а Гудков оговорился, Ксения Собчак узнала только после публикации эфира на YouTube-канале. Журналистке позвонил Иван Ургант и поинтересовался, зачем знаменитость и ее гость «похоронили» Гафта, еще и взяв самого ведущего «Вечернего Урганта» в «сообщники».
После того, как шоумен указал на промах Собчак и Гудкова, ведущая шоу решила опубликовать Instagram-пост с извинениями в адрес 84-летнего актера. Знаменитость поблагодарила его за то, «что живой» и попросила прощения от своего имени.
В качестве гостя очередного выпуска своего скандального шоу «Осторожно, Собчак!» супруга Константина Богомолова пригласила юмориста Александра Гудкова. С ним журналистка обсудила вопросы цензуры в юморе, существование необходимой грани при создании современных комедийных шоу, а также некоторых известных шоуменов.
Также в ходе интервью креативный директор «Comedy Woman» признался, что ему порой трудно бывает сдержать считающуюся неадекватной реакцию на известие о смерти кого-либо из знаменитостей. Александр Гудков, как и его коллега Иван Ургант, склонны смеятся даже в крайне неподходящих для этого ситуациях. В пример тому комик привел известие о смерти Валентина Гафта, вызвавшее у юмористов отнюдь не грусть.
О том, что известный актер жив, а Гудков оговорился, Ксения Собчак узнала только после публикации эфира на YouTube-канале. Журналистке позвонил Иван Ургант и поинтересовался, зачем знаменитость и ее гость «похоронили» Гафта, еще и взяв самого ведущего «Вечернего Урганта» в «сообщники».
После того, как шоумен указал на промах Собчак и Гудкова, ведущая шоу решила опубликовать Instagram-пост с извинениями в адрес 84-летнего актера. Знаменитость поблагодарила его за то, «что живой» и попросила прощения от своего имени.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:13