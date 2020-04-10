Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова подтвердила свою беременность





Элла Суханова длительное время не могла найти свою любовь. После проекта «Дом-2» она вышла замуж за Игоря Трегубенко, но их брак продержался всего год. В прошлом году 32-летняя участница реалити-шоу встретила нового возлюбленного. Об отношениях Элла Суханова не распространялась и показала избранника только после свадьбы, состоявшейся в конце марта.Поклонники давно начали замечать изменения в фигуре Эллы Сухановой, но она их предположения никак не комментировала. Экс-участница «Дом-2» опубликовала снимок с животом и написала, что «нет сил больше скрывать». Пол малыша знаменитость раскрывать не стала, а ее подписчики предположили, что беременная Суханова находится на втором триместре. Многие фолловеры написали, что она будет отличной матерью и поздравили с таким замечательным событием в жизни.Раннее Элла Суханова рассказала, что супруг влюбился в нее с первого взгляда. Во время церемонии бракосочетания она все время плакала от счастья. Из-за карантина паре пришлось отложить празднование свадьбы и медовый месяц.