АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова подтвердила свою беременность

Подписчики экс-участницы «Дом-2» давно подозревали, что Элла Суханова ждет ребенка. Недавно в микроблоге Instagram бывшая участница реалити-шоу подтвердила свою беременность, опубликовав фото с округлившимся животом.

Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова подтвердила свою беременность


Элла Суханова длительное время не могла найти свою любовь. После проекта «Дом-2» она вышла замуж за Игоря Трегубенко, но их брак продержался всего год. В прошлом году 32-летняя участница реалити-шоу встретила нового возлюбленного. Об отношениях Элла Суханова не распространялась и показала избранника только после свадьбы, состоявшейся в конце марта.

Поклонники давно начали замечать изменения в фигуре Эллы Сухановой, но она их предположения никак не комментировала. Экс-участница «Дом-2» опубликовала снимок с животом и написала, что «нет сил больше скрывать». Пол малыша знаменитость раскрывать не стала, а ее подписчики предположили, что беременная Суханова находится на втором триместре. Многие фолловеры написали, что она будет отличной матерью и поздравили с таким замечательным событием в жизни.



Раннее Элла Суханова рассказала, что супруг влюбился в нее с первого взгляда. Во время церемонии бракосочетания она все время плакала от счастья. Из-за карантина паре пришлось отложить празднование свадьбы и медовый месяц.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Осужденный продюсер Харви Вайнштейн вылечился от…
Психологи рассказали, как домохозяйки могут избежать…
Александр Васильев: "В Париже скончалась пережившая революцию балерина Ксения…
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении…
Собчак и Гудков "похоронили" Валентина Гафта в новом выпуске…
В ходе дистанционного урока православия российским школьникам показали…
Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова подтвердила свою…
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при использовании одноразовых…
Евгений Малкин о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке: «Трупы складывают друг на…
Атомщики-ветераны прогнозируют повторение на Украине «Чернобыльской…
«Укупник несет ересь»: Лев Лещенко пожаловался на обвинения в распространении…
Ученые: У больных ХОБЛ и курящих выше риск заразиться…
«Такие люди просто не устают позориться»: Сын Макаревича раскритиковал актерскую игру Егора…
Классическая музыка дает возможность студентам получить лучшие результаты на…
iPhone и Android не получат новых эмодзи в 2021 году из-за…
«Патологическая лгунья»: Степан Джигарханян раскритиковал оскорбившую его…
Австралийские ученые разработали капсулу для измерения уровня желудочных…
Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи из-за…
Медики рассказали, что некоторые группы крови человека нельзя смешивать между собой при…
Елена Малышева: "Угроза передачи коронавируса новорожденному от матери…
Вирусолог Павел Волчков считает, что “нулевой пациент” с коронавирусом появился в октябре 2019…
Компания Qoros показала свой новый…
«Болит все тело»: Крестная Светланы Лободы борется с…
Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel…
Борис Корчевников отменил съёмки телешоу «Судьба человека» из-за…
Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через…
Илья Резник считает ссору Любови Успенской с дочерью «божьей…
В пещере Франции ученые нашли фрагменты древнейшей веревки на…
Просмотреть все новости